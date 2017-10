Lied Paskal Jakobsen op nieuwe album Rob de Nijs

Rob de Nijs (foto: Henk Bezemer [CC BY-SA 4.0])

De inmiddels 74-jarige zanger Rob de Nijs zingt op het album ook werk van Frédérique Spigt, Daniël Lohues, Spinvis en Jan Rot. Ook werkt hij weer samen met zijn ex-vrouw en tekstschrijver Belinda Meuldijk.

Het nieuwe album Niet Voor Het Laatst is de opvolger van Nieuwe Ruimte uit 2014. De albumpresentatie is op 25 oktober in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.