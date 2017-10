Uit de kleren voor borstkanker

Paulien Pankow is één van de vrouwen die geposeerd heeft voor de kalender. Net als bijna iedereen kent ook zij vrouwen die borstkanker hebben of gehad hebben. Daarnaast vond ze het erg leuk om te doen.

De blootkalender is vanaf zondag te koop voor 24,95 euro. De opbrengst gaat, net als de verdiensten uit de benefietconcerten, naar onderzoek van borstkanker in Zeeland. Brass4Boobs hoopt op een totaalbedrag van 10.000 euro. Waar het geld precies aan wordt besteed weten de bandleden nog niet, maar dat gaat in overleg met het Borstkanker Centrum Zeeland.

Borstkanker Centrum Zeeland

De Zeeuwse ziekenhuizen, ADRZ en ZorgSaam, en het bestralingsinstituut ZRTI hebben hun borstkankerzorg gebundeld onder de naam Borstkanker Centrum Zeeland. In het kader van de samenwerking heeft het ADRZ besloten het ADRZ-deel van het Borstkanker Centrum Zeeland te organiseren in Vlissingen.

Benefietconcerten

Brass4BooBs geeft twee benefietconcerten, zondag 8 oktober om 14.00 uur in de concertzaal in Middelburg en zondag 29 oktober in theater de Mythe in Goes. Het concert in Goes is al uitverkocht.