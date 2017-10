Verdien geld met deze zeven klimaattips!

Tip 1: Eet minder vlees

Vlees is één van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. Koeien stoten methaan uit. Dat zorgt voor opwarming van de aarde. Minimaal één keer per week geen vlees eten, scheelt al een hele berg. Voor het klimaat, je gezondheid en je portemonnee.

Tip 2: Lage spaarrente? Isoleer je huis!

Je kunt je dak en je vloer isoleren. Het rendement daarvan is te vergelijken met een spaarrekening waarbij de rente tussen de 7 en 11 procent ligt. Dus heb je wat geld te besteden, stop het in je huis. Dat levert veel meer op dan bij de bank. En je energierekening gaat ook direct naar beneden.

Lang niet alle Zeeuwen hebben vloerisolatie (foto: OZ)

Tip 3: Zet de verwarming een graadje lager

Als je de verwarming een graadje lager zet, dan scheelt dat per jaar al 70 euro. Zet je de verwarming uit als je weggaat, dan kan dat al 140 euro per jaar opleveren. Het is eigenlijk heel simpel: Alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen.

Verwarming (archief) (foto: OZ)

Tip 4: Douche niet te lang

Het belangrijkste bij douchen is niet zozeer het waterverbruik, maar veel meer de manier waarop het water verwarmd wordt. Dat gebeurt in Nederland meestal met aardgas. Dat is een fossiele brandstof die zorgt voor CO2-uitstoot en opwarming van de aarde. Eigenlijk geldt: Hoe korter je doucht, hoe minder snel het klimaat opwarmt, hoe lager je energierekening

wat kun je doen om het klimaat te verbeteren (foto: Omroep Zeeland)

Tip 5: Maak weinig vliegreizen

Vliegtuigen zijn een grote veroorzaker van CO2-uitstoot. Voor je vakantie hoef je niet altijd te vliegen. Zoek het dichterbij. Zoek het in Nederland en kies een ander vervoermiddel dan het vliegtuig. Dat is goedkoper en je bent gelijk beter bezig voor het milieu.

Vliegtuigen zorgen voor een enorme CO2-uitstoot (foto: Wikimedia)

Tip 6: Profiteer van zonnepanelen

Zeeland heeft de meeste zonuren van Nederland. Ideaal voor zonnepanelen. De prijs voor de panelenis de afgelopen tien jaar met een derde afgenomen. Het rendement is vergelijkbaar met zes procent rente bij de bank. En ook hierbij gaat je energierekening omlaag.

Voor het aanschaffen van zonnepanelen is nog wel steeds een startkapitaal van een paar duizend euro nodig. Heb je dat niet, dan zijn er ook constructies waarbij je ze kunt leasen. Dan hoef je niet fors te investeren, terwijl je energierekening toch omlaag gaat.

En is je dak om wat voor reden dan ook niet geschikt voor zonnepanelen? Op steeds meer plekken komen particuliere parken met zonnepanelen. Daarin kun je investeren en dan deel je mee in de winst

(foto: Omroep Zeeland)

Tip 7: Afval scheiden is goed voor je portemonnee

Als je het niet doet, gaat al het afval de verbrandingsoven in en is het weg. Als je het wel doet, wordt het gerecycled voor nieuwe producten. Dat is veel beter voor het klimaat en het zorgt er uiteindelijk voor dat producten minder duur worden. Dus als je het nog niet doet - en dan ben je echt één van de laatsten in Nederland: Vanaf nu je afval scheiden.