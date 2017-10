Deze Zeeuwse honden hebben fans over de hele wereld

Vind je dat je hond, kat of konijn wat meer aandacht verdient? Misschien moet je dan eens een Instagram account voor je huisdier aanmaken. Deze Zeeuwse huisdieren zijn al op Instagram te vinden, met fans over de hele wereld.

"Hello everyone! Our first picture on our own account" Dat was op 14 december 2014 de tekst bij de eerste foto van teckeltalk, het Instagram account van teckels Pelle en Yip. Voor zover bekend zijn de teckels met ruim 9.000 volgers de populairste Zeeuwse dieren op Instagram.

Nathalie Pleunis uit Vlissingen is eind 2014 begonnen met het account voor haar teckels. Eerst plaatste ze foto's van Pelle en Yip op haar eigen account. Na verschillende positieve reacties heeft ze besloten het account teckeltalk in het leven te roepen. Nathalie ziet het account ook als een online naslagwerk. Als haar honden er niet meer zijn, blijven de herinneringen op Instagram staan.

Zeeuwse dieren op Instagram

Operatie betaald dankzij Instagram

Nathalie merkte vorig jaar wat de kracht van het account is. Toen hond Pelle een rughernia kreeg en een dure operatie moest ondergaan, werd er binnen een paar dagen €4.000 opgehaald. Inmiddels is Pelle geopereerd en heeft geen last meer van de hernia.

Kimberly heeft op Instagram een account voor haar mopshonden Igor en Mila aangemaakt. In drie jaar tijd zijn ruim 6.000 personen het account gaan volgen. Voorheen plaatste Kimberly de foto's van haar honden vooral op Facebook. Na verloop van tijd wilde ze haar Facebookvrienden niet meer 'belasten' met de foto's van haar honden en begon ze het Instagram account blackpug_nommerds.



Dieren en Instagram: het is een gouden combinatie. Zoek maar eens op #dogsofinstagram. Resultaat: 77 miljoen foto's en video's. Ook de katten zijn goed vertegenwoordigd: #catsofinstagram levert 65 miljoen resultaten op. In Zeeland lijken de honden het populairst op Instagram. Vooral eigenaren van honden reageerden op deze oproep van Omroep Zeeland.

Kimberly vindt op Instagram personen met dezelfde interesse. "Het mooie is dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Zo ben ik bevriend met iemand uit Amerika met mopshonden. Toen zij in Nederland was, zochten we elkaar op."

Kerstkaarten

In december vallen er zelfs kerstkaarten van over de hele wereld bij Kimberly op de mat. "Die kerstkaarten zijn niet voor mij, daar staan de namen van Igor en Mila op. Ik stuur vervolgens wel een kaartje terug", vertelt Kimberly lachend.