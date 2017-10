Geen jodiumpillen maar excuusbrief

jodiumtabletten jodium (foto: Omroep Zeeland)

Er was verwarring over de zone waarin de overheid de jodiumpillen verstrekt. De zone is kortgeleden uitgebreid en daardoor komen nu ook bewoners van Kruiningen, Yerseke en Hansweert in aanmerking van de pillen. In 2013 hebben deze plaatsen al pillen gehad en daar had het ministerie van Volksgezondheid geen rekening mee gehouden.

Fout

De fout kwam pas aan het licht toen de brieven van het ministerie al waren verstuurd. Daarom stuurt het ministerie nu een excuusbrief in plaats van nieuwe jodiumpillen.

Jodiumpillen verzadigen het lichaam met ongevaarlijk jodium. De schildklier sluit zich na inname van een tablet af, waardoor er geen radioactief jodium meer wordt opgenomen. Jodiumtabletten beschermen voor jongeren en kinderen. Bij ouderen is de kans op schildklierkanker door radioactieve straling kleiner.

Lees ook: