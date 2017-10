Lees terug hoe Noord-Beveland de knoop doorhakte over Zeeuwse Lagune

De kogel is door de kerk: de gemeente Noord-Beveland zet een streep door de plannen voor de Zeeuwse Lagune. Vanavond besliste de gemeenteraad van Noord-Beveland over de plannen van ondernemer Marco Doeleman voor eilandjes in het Veerse Meer. Verslaggevers van Omroep Zeeland waren erbij en deden verslag via Twitter. Lees hier terug hoe de beslissing tot stand kwam.