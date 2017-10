Hoogerland gaat strandraces rijden

Johnny Hoogerland (foto: Omroep Zeeland)

Hoogerland, die in 2016 zijn profcarrière beëindigde, is recentelijk weer vaker gaan fietsen. De strandraces zijn een officiële discipline binnen de KNWU. De eerste wedstrijd van de strandraces zijn in Eersel. Op 22 oktober staat daar de Brabant Beach Battle op het programma. Hij wil 'een stuk of vijf wedstrijden gaan rijden'.

Kustmarathon

In eerste instantie zou Hoogerland zaterdag meedoen aan de mountainbike-tocht van de Kustmarathon, maar moet wegens andere verplichtingen van deelname afzien.