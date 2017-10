300 actievoerders als menselijk lint tegen Zeeuwse Lagune

Zo'n 300 actievoerders vormen vanavond een menselijk lint bij het gemeentehuis van Noord-Beveland in Wissenkerke. Ze proberen op deze manier te laten zien dat ze tegen de plannen voor een Zeeuwse Lagune zijn. Vanavond wordt daarover beslist door de gemeenteraad van Noord-Beveland.

Actievoerders scandeerden teksten als: "Nee, nee, nee! Heel slecht idee!", en: "Gebruik je verstand, niet bouwen aan het strand." Omdat niet iedereen in de raadszaal past, is het ook mogelijk om de raadsvergadering in het dorpshuis te volgen.

Initiatiefnemer Marco Doeleman werd uitgejoeld toen hij aankwam bij het gemeentehuis. Hij volgt het besluit als aanwezige in de raadszaal.

Rond het Veerse Meer zijn huis-aan-huis flyers verspreid met de tekst 'Stop deze Waanzin' en met een oproep actie te voeren tegen de plannen. Er is een handtekeningenactie opgezet tegen de plannen, die is getekend door 15000 mensen, van wie er duizend in de gemeente Noord-Beveland wonen, zegt initiatiefnemer Jan Kollaart uit Goes.

Waarom maakt dat plan voor de Zeeuwse Lagune zoveel los?

Ondernemer Marco Doeleman wil vier eilandjes opspuiten in het Veerse Meer bij de Veerse Dam, die samen een oppervlakte van 1,7 hectare hebben. Daarop wil hij een hotel met 95 appartementen, een restaurant en negen vakantiewoningen bouwen. Hij is al 16 jaar bezig met die plannen en er zijn ook allerlei beloftes aan hem gedaan.

Het plan is omstreden. Grote bouwprojecten aan de kust liggen heel gevoelig in Zeeland. Niemand wil dat de kust wordt volgebouwd. En juist daarom is er in Zeeland de afgelopen tijd een Kustvisie gemaakt waarin staat wat wel en niet mag. Maandag wordt die Kustvisie ondertekend en vijf dagen eerder neemt Noord-Beveland nog een besluit over zo'n groot bouwproject aan de kust.

Zijn er ook voorstanders?

Jazeker. VVD en Betrokken Noord-Beveland (BEN) in de gemeenteraad gaan voor het plan stemmen. BEN-raadslid Mark Faasse die zegt ook regelmatig Noord-Bevelanders te spreken die het een prima plan vinden. Bij zo'n handtekeningenactie kunnen wel duizend mensen aangeven tegen te zijn, maar in Noord-Beveland wonen nog 6500 andere mensen. En wat zij vinden weten we niet. Er zijn ook nog andere steunbetuigingen voor de Zeeuwse Lagune. De afdeling Zeeland van de Koninklijke Horeca Nederland heeft een brief naar raadsleden gestuurd, waarin wordt gesteld dat de vier eilandjes een aanwinst voor Zeeland zijn.

En wat vindt Marco Doeleman zelf?

Die wil natuurlijk dat zijn plan steun krijgt. Hij is al zestien jaar bezig met de plannen. Met hem zijn allerlei afspraken gemaakt. De gemeente heeft aangegeven waar hij een project mocht uitvoeren en aan welke eisen dat moest voldoen. Zijn plannen voldoen daar ruimschoots aan, zegt Doeleman zelf. Hij rekent op een betrouwbare overheid die zich aan afspraken houdt.

Wat gaat hij doen als Noord-Beveland zijn plan niet steunt?

Dan moet je er op rekenen dat hij met een forse schadeclaim komt. BEN-raadslid Mark Faase, die makelaar is en dus verstand heeft van vastgoedprojecten, zei eerder deze week dat hij rekening houdt met een claim van zo'n drie miljoen euro als het plan wordt afgeschoten.