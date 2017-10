Tholenaar betaalt minder belasting door afvalinzameling

verandering van afval inzamelen op Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens wethouder Peter Hoek is de daling aanzienlijk. Een gemiddeld huishouden betaalt dit jaar nog 302 euro aan afvalstoffenheffing. Volgend jaar daalt dat bedrag naar 262 euro. "Dat is toch vijftig euro minder." Voor een eenpersoonshuishouden daalt de afvalstoffenheffing van 234 naar 203 euro.

De daling van de woonlasten waar de afvalstoffenheffing onder valt, heeft volgens de wethouder de wethouder twee oorzaken. Naast het veranderen van de afvalinzameling zijn er ook nieuwe contracten afgesloten over het brandbaar restafval. Door die laatste reden zijn niet alleen Tholenaren, maar ook de andere Zeeuwen goedkoper uit.

Kritiek

Toch weegt volgens de wethouder de veranderde afvalinzameling ook mee. Die verandering leverde begin dit jaar nog veel kritiek op. "We zamelen nu minder vaak restafval in. Het plastic afval halen we juist vaker op." Volgens de wethouder is de belastingverlaging het gevolg van experimenteren. "Mensen houden nu geld over, doordat ze zelf het afval beter zijn gaan scheiden. Dat is toch positief."

