Drie zorginstanties genomineerd voor Zeeuwse Parel

Zorggroep Ter Weel is genomineerd, omdat ze dit jaar extra aandacht hebben besteed aan seksuele diversiteit. Veel ouderen in zorgcentra kruipen weer terug in de kast, omdat er niet genoeg kennis is om hierop in te spelen.

GGD jeugdverpleegkundigen Tessa Goorsenberg en Lia van Aaken zijn Zeeuwse scholen afgegaan om convenanten te onderteken. Ze willen dat het onderwerp LHBT meer in lessen wordt besproken.

Regenboogvlag

SVRZ Ter Valcke is genomineerd omdat ze een voorbeeld zijn voor andere zorgcentra in Zeeland. Zo hebben ze het afgelopen jaar de regenboogvlag gehesen en drie keer een avond georganiseerd om taboes over seksualiteit te doorbreken.

De Zeeuwse Parel is een initiatief van het LHBT-netwerk Zeeland die organisaties en mensen met elkaar wil verbinden die zich bezighouden met LHBT's in Zeeland (lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders).

Winnaar

Vorig jaar werd de Zeeuwse Parel uitgereikt aan de ambassadeurs van Roze 50plus, voor hun inzet om homoseksualiteit onder ouderen bespreekbaar te maken. Woensdag 11 oktober wordt de nieuwe winnaar van de Zeeuwse Parel bekendgemaakt in de raadszaal van de gemeente Terneuzen.

