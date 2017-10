Brandweer Goes oefent midden in een woonwijk

Voor de oefening werd een fictieve brand bestreden in een woonhuis aan de Cort van de Lindenstraat in Goes. Het publiek werd daarbij op de hoogte gehouden door een spreker. Die nam de kijkers mee in het scenario en legde uit wat er allemaal gebeurde en waarom. De woning waarin geoefend werd, staat tijdelijk leeg en is beschikbaar gesteld door de woningbouwvereniging.

Helpen

Door in de wijken te oefenen wil de brandweer Zeeland bewoners kennis laten maken met het werk van de brandweer en aandacht vragen voor brandveiligheid in en rondom huis. Tijdens de oefening kwam ook aan de orde hoe mensen in de buurt kunnen helpen bij een brand.

Bewust maken

Het doel van de oefening was mensen bewust maken van (brand)gevaar in en om het huis. En om tips te geven om dit gevaar zo klein mogelijk te maken. Minder brand, minder slachtoffers, minder schade. Dat is waar het om draaide.