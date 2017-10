Gemeenteraad zet streep door Zeeuwse Lagune

Een streep door de plannen van de Zeeuwse Lagune (foto: Omroep Zeeland)

Van tevoren was de uitslag van de stemming nog niet te voorspellen, omdat raadsleden van onder meer SGP en CDA zich nog niet in de kaarten lieten kijken. Ook tijdens de raadsvergadering bleef het lang spannend. Uiteindelijk stemden beide partijen tegen de plannen. Het CDA was als laatste aan de beurt in de stemming, dus was het die partij die uiteindelijk de doorslag gaf.

Eilandjes

Ondernemer Marco Doeleman wil vier eilandjes aanleggen in het Veerse Meer en op de eilandjes een veertien meter hoog hotel met 95 appartementen, een restaurant en negen vakantiewoningen bouwen. Hij wil het hotel en het restaurant in een groene wal bouwen, zodat de gebouwen grotendeels uit het zicht blijven.

De VVD en Betrokken Noord-Beveland (BEN) hadden al voor aanvang laten doorschemeren dat ze de plannen van Doeleman zouden steunen. De twee partijen zijn samen goed voor vijf van de dertien zetels in de gemeenteraad. Uiteindelijk stemden vijf raadsleden voor de plannen en acht tegen de plannen voor de Zeeuwse Lagune.

Menselijk lint

Voor aanvang van de raadsvergadering protesteerden zo'n 300 actievoerders tegen de plannen. Ze vormden een menselijk lint bij het gemeentehuis van Noord-Beveland in Wissenkerke en scandeerden teksten als: "Nee, nee, nee! Heel slecht idee!", en: "Gebruik je verstand, niet bouwen aan het strand."

De tegenstanders reageren opgetogen op de uitslag van de stemming in de gemeenteraad, maar Doeleman heeft al aangekondigd met een schadeclaim te komen. Over de hoogte van dei schadeclaim doet hij nog geen uitspraken, maar van tevoren zei BEN-raadslid Mark Faase, die naast raadslid ook makelaar is en dus verstand heeft van vastgoedprojecten, dat hij rekening houdt met een claim van zo'n drie miljoen euro.

Lees ook: