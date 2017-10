Opluchting, maar ook teleurstelling na wegstemmen Zeeuwse Lagune

Applaus en opluchting in het gemeentehuis van Noord-Beveland, toen duidelijk werd dat het plan voor eilandjes in het Veerse Meer, oftewel de Zeeuwse Lagune, definitief was weggestemd door de raad. Voor de vergadering verzamelden zich volgens de politie 300 mensen voor het gemeentehuis om te protesteren tegen het plan.

Van tevoren was al duidelijk dat het lot van de Zeeuwse Lagune afhing van de fracties van het CDA en de SGP. Toen die allebei nee zeiden tegen het plan, barstte er een groot applaus los onder de tegenstanders van de Zeeuwse Lagune. Die waren dus in grote getale afgekomen op de raadsvergadering, waarin definitief een knoop moest worden doorgehakt over het plan. Gemengd Na afloop waren er gemengde reacties: Opluchting en blijheid onder de tegenstanders, waaronder bijvoorbeeld ook de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). Maar er waren ook teleurgestelde reacties. Naast initiatiefnemer Marco Doeleman, die logischerwijs op een andere uitkomst had gehoopt, waren ook politieke partijen VVD en Betrokken Noord-Beveland teleurgesteld. 'Onbetrouwbare overheid' Tijdens de raadsvergadering hield Mark Faasse van Betrokken Noord-Beveland zijn collega's voor dat er de afgelopen vijftien jaar telkens toezeggingen aan initiatiefnemer Doeleman waren gedaan. Het plan alsnog afstemmen is in de ogen van de fractie een teken van 'een onbetrouwbare overheid'. Lees ook: Ondernemer is 'kapot' na wegstemmen Zeeuwse Lagune

