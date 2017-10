Meer dan 500 Zeeuwse leerkrachten onderweg naar Goes

Leerkracht basisonderwijs (foto: OZ)

70 procent staakt

Op verzoek heeft Coörperatie Primair Onderwijs Zeeland een enquête verspreid over alle schoolbesturen. Daaruit blijkt dat 70 procent van alle Zeeuwse leerkrachten vandaag staakt. Niet iedereen is overigens in de Zeelandhallen of in Den-Haag aanwezig. Verschillende schoolbesturen laten de keuze aan de leerkrachten. Zo mogen ze ook thuis werken aan niet lesgevende schoolzaken maar ook kan er op school administratie bijgewerkt worden.

Schoolbestuurder Pim van Kampen nam het initatief om te staken in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

De vraag is nu of deze staking gaat helpen. De leerkrachten willen een landelijk structureel bedrag van 900 miljoen euro voor de salarissen en 500 miljoen voor het verminderen van werkdruk. Maar op Prinsjesdag bleek dat 270 miljoen euro voor het salaris voorlopig het maximum is.

'Leuk begin'

Bestuurder en initiatiefnemer Pim van Kampen noemde het eerder al 'een leuk begin'. Maar het bedrag dat Den-Haag nu over heeft voor het basisonderwijs is te weinig volgens hem. "Daar redden we het niet mee. Het verschil tussen salaris in basis en voortgezet onderwijs is bezopen. En we willen meer handen in de klas en daar is geld voor nodig!"

Gisteravond werd bekendgemaakt dat de formerende coalitiepartijen de leraren tegemoet willen komen wat betreft de 500 miljoen voor het verminderen van werkdruk. Daardoor is de staking nu al in ieder geval deels geslaagd.

'Nog niet genoeg'

Toch gaat de staking gewoon door. "Eerst zien en dan geloven", zegt een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). "En als het klopt, dan vinden wij het nog niet genoeg." Zo willen de stakende basisschoolleraren 900 miljoen euro voor het verhogen van de salarissen, terwijl de coalitiepartijen daar maximaal 270 miljoen euro voor willen uittrekken.