Zeeland wordt wakker: lerarenstaking, streep door Zeeuwse Lagune en jodiumpillen

Het is woensdag 4 oktober en dit is in het nieuws in Zeeland.

Leerkracht basisonderwijs (foto: OZ) Staking Zeeuwse leerkrachten komen straks bijeen in de Zeelandhallen. Organisator en initiatiefnemer Pim van Kampen verwacht een hoge opkomst. "Er hebben zich ruim 500 aangemeld om in Goes aanwezig te zijn. Een deel daarvan gaat in bussen naar Den-Haag." De bijeenkomst begint straks om negen uur. Lees ook: Meer dan 500 Zeeuwse leerkrachten onderweg naar Goes Eilandjes Zeeuwse Lagune (foto: OZ) Streep erdoor De gemeenteraad van Noord-Beveland heeft gisteravond na een lange en spannende vergadering het plan voor eilandjes in het Veerse Meer, oftewel de Zeeuwse Lagune, definitief weggestemd. Het besluit leidde tot grote vreugde bij de tegenstanders. Initiatiefnemer Marco Doeleman is zeer teleurgesteld Lees ook: Opluchting, maar ook teleurstelling na wegstemmen Zeeuwse Lagune (foto: OZ) Geen pillen Inwoners van Kruiningen, Yerseke en Hansweert krijgen toch geen nieuwe jodiumpillen. Eerder kregen ze een brief waarin stond dat ze nieuwe pillen krijgen. Lees ook: Geen jodiumpillen maar excuusbrief Het Killetje in Breskens - weerfoto 25-11-2016 (foto: Flickr - Ria Mes, Oostburg) Weer