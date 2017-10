Afslag N57 was uren dicht door zand op de weg

Op de weg over de Brouwersdam (N57) is een heleboel zand gewaaid. De afslag bij Scharendijke was enkele uren afgesloten.

Ook op de weg over de Oosterschelde is heel wat zand terecht gekomen. Rijkswaterstaat veegt het daar weg. Het KNMI kondigde vanmorgen in verband met de harde wind Code Geel af.