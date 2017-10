Zonnepanelen in ruil voor windmolens

De basisschool maakte er een feestelijk moment van. De kinderen mochten het eerste paneel naar het dak dragen en dat was voor Finn uit de onderbouw een uniek moment. "Het was de eerste keer dat ik zoiets mocht doen en ik vond het erg leuk. Het zonnepaneel was erg zwaar, maar gelukkig hielpen mijn klasgenootjes met dragen". Na het sjouwen van het zonnepaneel was er taart voor leraren, leerlingen en projectontwikkelaars. Op de taart stonden zonnepanelen afgebeeld.

Cadeautje

In totaal hebben de bouwers van het windpark, Zeeuwwind en Deltawind, 7 ton beschikbaar gesteld om 186 woningen van zonnepanelen te voorzien. "De omgeving verandert door de windmolens en daarnaast veroorzaken ze een hoop geluid. Ik denk dat dit wel een voorbeeld is waarbij je lusten en lasten kan delen. Een windpark in de buurt, maar ook zonnepanelen op het dak", vertelt Tijmen Keesmaat, directeur van Windpark Krammer.

Basisschoolleerlingen dragen eerste zonnepaneel van project Windpark Krammer (foto: Omroep Zeeland)

Keesmaat hoopt dat alle zonnepanelen volgend jaar september op de daken liggen. Het windmolenpark zal volgens de planning over ongeveer achttien maanden klaar zijn. De eerste windmolens zijn klaar en zullen eind oktober gaan draaien.