'Veel te weinig jonge mensen willen het onderwijs in'

Rond de 700 Zeeuwse leerkrachten kwamen in de Zeelandhallen bijeen. Luid zongen ze het protestlied 10 procent mee van zanger Sjef Hermans. Dat gaat over het feit dat leerkrachten 10 procent meer salaris willen.

Oplopende werkdruk

De meeste leerkrachten willen vooral voor de toekomst zorgen. Want het grote probleem is dat het beroep minder aantrekkelijk geworden is. Door geen groei in salaris en door een oplopende werkdruk. Die bestaat uit steeds grotere klassen en meer administratie.

In de Zeelandhallen werden vragen gesteld, maar werd ook veel gesproken. Onder andere door Jan de Vries, voorzitter van vakvereniging CNV Connectief. Volgens De Vries is een staking als vandaag een krachtig gebaar. "Het werkt. Je ziet al dat de eerste nieuwe signalen helder zijn vanuit het nieuwe kabinet. We zijn er nog niet en daarom gaan we naar Den Haag. Maar we gaan ervoor zorgen dat het geld er daadwerkelijk komt."

Vanuit Goes zijn vanmorgen na de bijeenkomst in de Zeelandhallen vier bussen met ongeveer 180 stakers naar de landelijke manifestatie in Den Haag afgereisd.

