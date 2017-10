Zeeuwse leerkrachten leggen het werk neer

Ongeveer 70 procent van de leerkrachten in het Zeeuwse basisonderwijs staakt vandaag. Het werk is neergelegd om de eisen voor meer loon en minder werkdruk kracht bij te zetten.

Zo'n 500 leerkrachten hebben zich gemeld voor een manifestatie in de Zeelandhallen in Goes. Dat zijn niet alle stakers. Verschillende schoolbesturen laten de keuze aan de leerkrachten. Zo mogen ze ook thuis werken aan niet lesgevende schoolzaken maar ook kan er op school administratie bijgewerkt worden.

Vanuit Goes gaan na de manifestatie vier bussen met in totaal zo'n 180 stakers naar de landelijke manifestatie in Goes.

Lees ook: