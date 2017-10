Kustmarathon niet meer weg te denken uit Zoutelande

Dat zegt Kees Bierens, voorzitter van de ondernemersvereniging. "Er is zelfs een onderzoek geweest naar de economische impact van de Kustmarathon. En wat bleek? Het levert Zeeland zo'n half miljoen op aan extra inkomsten door alle bestedingen".

Vlaggen langs het parcours (foto: Kustmarathon Zeeland)

Economische impuls

Maar ook op de lange termijn geeft de Kustmarathon volgens Bierens een economische impuls aan het dorp. "Mensen krijgen door hier aanwezig te zijn of door de beelden die door de verschillende media worden vertoond, een goed beeld van hoe prachtig deze omgeving is." En dat leidt volgens hem tot meer toerisme in Zoutelande en omgeving.

Gemeente Veere

Burgemeester Rob van der Zwaag vindt de Kustmarathon niet alleen positief voor Zoutelande. Het evenement draagt ook bij aan de promotie van de gehele gemeente Veere. "Zonder dat ik dit met cijfers kan onderbouwen, denk ik dat mede door de Kustmarathon het toerisme in deze regio de afgelopen 15 jaar is gegroeid."

Vrijwilligers

Van der Zwaag benadrukt dat bij het organiseren van zo'n evenement, de inzet van vrijwilligers ontzettend belangrijk is. "Ieder jaar zijn er namelijk zo'n duizend vrijwilligers die er mede voor zorgen dat het evenement goed verloopt. Zonder het enthousiasme van deze vrijwilligers zou de Kustmarathon niet eens gehouden kunnen worden."

Betrokkenheid

Ook is hij blij met de betrokkenheid van alle inwoners van het dorp. Hun dorp wordt tijdens het Kustmarathonweekend overstelpt met auto's die overal worden geparkeerd en zo nu en dan zorgen voor overlast.

Veel toeschouwers langs de route (foto: Looptijden.nl)

Inwoners

Ook de inwoners zijn over 't algemeen blij met dit evenement. Het brengt namelijk geld in het laatje en daarnaast zet het Zoutelande op de kaart. De inwoners vinden het dan ook geen enkel probleem dat ze een weekend lang iets meer moeite hebben om hun auto te parkeren in het dorp of dat ze langer moeten wachten op een terras, wanneer ze bakje koffie bestellen. "We moeten niet zeuren, maar blij zijn met een evenement als dit. En dat allemaal omdat initiatiefnemer Lein Lievense 15 jaar geleden dacht, laat ik eens een marathon organiseren in het dorp voor een kleien groep enthousiaste hardlopers."

De kustmarathon in actie (foto: Hardlopen.nl)

Kustmarathon

Tijdens het Kustmarathonweekend komen er zo'n tienduizend sporters in actie. Er zijn tal van activiteiten, zoals de LadiesRun en de Light Kustrun op vrijdagavond. De Minimarathon, MTB Toertocht en de Kustmarathon op zaterdag. En het weekend wordt afgesloten met de Wandelmarathon op zondag.