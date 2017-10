Haven van Gent (foto: Omroep Zeeland)

De groei zit 'm vooral in de toename van de overslag via zeevaart. In de eerste drie kwartalen van dit jaar ging het om 24,4 miljoen ton, 13,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de overslag in de binnenvaart nam toe, maar minder: een stijging van 3,4 procent.

