Racoon noemt nieuwe plaat een 'gelaagd album'

Bring It On

In maart dit jaar verscheen al een EP met vijf nummers, waaronder de single Bring It On, een feel good nummer. Toch is het niet alleen vrolijkheid op het album. Zanger Bart van der Weide verloor zijn zus Anne vorig jaar aan kanker en dat hoor je terug. Bart: "Het is geen verdrietige plaat geworden, maar het onderwerp is gewoon wat zwaarder omdat het voor een groot deel over m'n zusje gaat, die nog veel langer had moeten leven."

Racoon - Bring it On

Brussel

Racoon nam de plaat op in de ICP Studio's in Brussel met de Nederlandse producer Luuk Cox. Hij is muzikant en songwriter en werkte eerder met onder anderen Stromae, Eva de Roovere, Maaike Ouboter en diverse opkomende Belgische acts. Volgens gitarist Dennis Huige was er meteen een klik. "Het is een gelaagd album geworden met twaalf pareltjes. Een 'koptelefoonplaat'. Elke keer wanneer je naar de nummers luistert, hoor je weer nieuwe dingen."

Racoon brengt nieuw album uit (foto: Racoon)

Rode draad

Gevraagd naar de rode draad in de songs, wijst Bart op het verlies van zijn zus: "Je kan dan de vernieling ingaan of stilstaan bij de kleine dingen in je omgeving die belangrijk zijn. Carpe Diem."

Ziggo Dome

Look Ahead And See The Distance is digitaal verkrijgbaar, maar ook op cd en vinyl. De release van het nieuwe album wordt gevierd met een optreden in de Ziggo Dome op 28 april 2018.

Bekijk hieronder het complete interview met de leden van Racoon: