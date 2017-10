'​Zeeland heeft 200 vierkante kilometer zonnepanelen nodig'

Zonnepaneel (foto: Omroep Zeeland)

"Om heel Zeeland van duurzame energie te voorzien is 200 vierkante kilometer zonnepanelen nodig", stelt Van Berkel. Maar in Zeeland zijn niet genoeg daken om aan dat oppervlakte te komen. Zonneparken op zee zouden volgens Van Berkel een oplossing kunnen zijn. "Nederland heeft 59.000 vierkante kilometer zee, dus daar is ruimte genoeg."

Het gemiddelde energieverbruik in Zeeland ligt per hoofd van de bevolking twee keer hoger dan in de rest van het land. Volgens Van Berkel ligt dat aan de Zeeuwse industrie. Die is verantwoordelijk voor 70 procent van al het energieverbruik in onze provincie.

Startbijeenkomst

Van Berkel deed zijn uitspraken op de startbijeenkomst van de Zeeuwse Energiedialoog. Daarin gaan overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen afspraken maken hoe ze de Zeeuwse CO2-uitstoot kunnen terugbrengen.

Het is de bedoeling dat er in december een akkoord ligt waarin afspraken staan over hoe Zeeland in 2050 energieneutraal kan zijn.

Lees ook: