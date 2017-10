94-jarige man overleden na val van balkon in Vlissingen

De politie had in eerste instantie nog wat vragen over het sterfgeval en heeft sporenonderzoek verricht. Daaruit is gebleken dat de man waarschijnlijk niet is omgekomen door een misdrijf. De oorzaak van de val is nog onduidelijk.

Verwondingen

De man werd gisterochtend rond 08.50 uur gevonden onder het balkon van zijn woning aan de Sloeweg in Vlissingen. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De traumahelikopter is uiteindelijk niet meer ter plaatse gekomen, wel is het traumateam doorgevlogen naar het ziekenhuis in Goes om daar te assisteren. De bejaarde Vlissinger is met een ambulance naar dat ziekenhuis gebracht, daar is hij even later alsnog aan zijn verwondingen bezweken.