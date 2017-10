'Onder water kan ik eindelijk weer bewegen'

Vier mensen meldden zich voor de eerste les. Samen met twee begeleiders gingen ze het water in om vrij te zwemmen, maar ook om onder begeleiding oefeningen te doen. Denk aan het overgooien van een bal, benen optrekken onder water en zwemmen met een zogeheten 'zwembad noodle', dat is een flexibele schuimrubberen stok die je als drijver kunt gebruiken. De deelnemers blijven zo niet alleen fit, ze kunnen hun spieren ook makkelijker bewegen in het water.

'Prachtig om te zien'

Terwijl de deelnemers in het water liggen, kijkt Willy de Nooijer toe. "Ik ben al bijna twee jaar bezig om dit op te zetten en het is prachtig om te zien hoe blij de deelnemers zijn." Ze werkt bij Fysiofitness De Driehoek uit Serooskerke op Walcheren en heeft geholpen de zwemlessen op te zetten.

Eli de Bruin (L) en Jorden Louwerse (R) zijn de instructeurs (foto: Omroep Zeeland)

De zwemlessen zijn een nieuwe manier van revalideren. In het water worden spieren minder zwaar belast. Trainers Eli de Bruin en Jorden Louwerse zijn speciaal opgeleid om de zwemlessen te mogen geven. De Bruin: "Ik verwacht goede resultaten, al is dit pas de eerste les. In het water kunnen de deelnemers zich goed bewegen, hun verlamde delen voelen dan niet langer aan als een blok beton aan hun lijf." De lessen worden sowieso nog een jaar gegeven. Er is nog plek voor nieuwe deelnemers.

Elk jaar krijgen ongeveer 41.000 mensen een beroerte, dat zijn er ongeveer 113 per dag. Vooral ouderen lopen een verhoogd risico op het krijgen van een beroerte, maar ook overgewicht, lichamelijke inactiviteit, roken en een hoge bloeddruk spelen een rol. Na een beroerte krijgen mensen vaak last van verlammingen. Ze moeten veel dagelijks activiteiten opnieuw aanleren.

"Het was fantastisch", vertelt Julie van Doornik-Corlett. "Ik voelde me licht en kon lekker bewegen. Doordat ik weet hoe ik moet zwemmen, gaat het als vanzelf en kan ik mijn hoofd leegmaken. Dat lukt me sinds mijn ongeluk niet meer. Ik voel me geweldig!" Ook Marianne Wisse is dolenthousiast: "Het is heel erg leuk. Ik kan het iedereen aanbevelen."