Volgens Lenny Nieuwenhuijse ging het om een goed voorbereide actie. "Bij de fruitteler aan de overkant van de weg hangt een beveiligingscamera. Daar hebben ze een zak over gedaan. Ook hebben ze de meterkast in de schuur uitgezet, zodat de buitenverlichting niet aanging. Verder hebben ze de kabels van de verlichting doorgeknipt in de winkel."

Nieuwenhuijse vond de ladder die normaal gesproken in de koeienstal staat, brandschoon terug. "Waarschijnlijk hebben ze die gebruikt om de kazen van 12 kilo per stuk op te vervoeren. Ze hebben de kazen achter elkaar in de trapgaten gelegd en toen de ladder opgetild. Het schoonmaakmiddel uit de winkel, zat nog aan de bovenkant van de ladder. Zo hebben wij hem niet achtergelaten."

Lenny Nieuwenhuijse maakt nieuwe kaas om de voorraad weer aan te vullen (foto: Omroep Zeeland)

Jonge kaas, jong belegen, 20+, 30+, kruidenkazen, komijnenkaas en geitenkaas. De dieven hebben het allemaal meegenomen. De familie Nieuwenhuijse is er flink door geschrokken, maar zijn al weer volop nieuwe kaas aan het maken. "Je moet verder, het is geen optie om te stoppen. We hebben zoveel investeringen gedaan. Als we nu stoppen, dan kost het ook geld", zegt Marco Nieuwenhuijse. Tijdelijk verkoopt de boerderij kazen van een collega-handelaar. Over een maand hopen ze weer eigen kazen te verkopen.