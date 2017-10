Stakende leraren optimistisch over resultaat acties

Leerkrachten voeren actie in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de organisatie waren er twee keer zoveel leraren dan verwacht in Den Haag. Geen 30.000 maar ruim 60.000. Leraren putten daar moed uit. "We hebben echt een punt kunnen maken", zei een van hen bij terugkomst in Goes. "Niemand kan nu meer om ons signaal heen. Er moet echt iets veranderen aan de hoge werkdruk en de onderbetaling."

Lerarentekort

Niet alle leraren waren even optimistisch. "Als ze alleen iets aan de werkdruk doen, en niets aan de salarissen, zitten we straks met te weinig leraren", zegt een van de stakende leraren. "Als het salaris niet omhoog gaat, stromen er geen nieuwe collega's in. Dan hebben we straks te weinig collega's en neemt de werkdruk weer toe."

Meer loon, minder werkdruk

Ongeveer 70 procent van de leerkrachten in het Zeeuwse basisonderwijs staakte vandaag. Voor de bijeenkomst in Den Haag was er al een Zeeuwse bijeenkomst, in de Zeelandhallen in Goes. Rond de 700 Zeeuwse leerkrachten kwamen daar bijeen om hun eisen voor meer loon en minder werkdruk kracht bij te zetten. Na de bijeenkomst in de Zeelandhallen vier bussen met ongeveer 180 stakers naar de landelijke manifestatie in Den Haag afgereisd.

