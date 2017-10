Vijftien jaar Kustmarathon in één nacht

Herinner je je dit moment nog? De Zeeuw Tim Pleijte won vorig jaar de Kustmarathon. (foto: Jan Louws)

Kan jij je de finish van Sébastien Schletterer uit 2004 nog herinneren? En de radslag van winnaar Huub van Noorden in 2013? Of de val van Erwin Harmes nét voor de finish in 2015? Je ziet dat - en nog veel meer - allemaal voorbij komen in het half uur durende televisieprogramma dat Omroep Zeeland in de nacht van vrijdag op zaterdag uitzendt in het kader van het jubileum van de Kustmarathon.

Met bijvoorbeeld de snelste Zeeuwse loper uit 2007 die 'helemaal kapot' was of die uit 2013 die met gemak nog twee radslagen maakte:

Het programma wordt tussen 00.00 en 12.00 uur de volgende dag ieder half uur uitgezonden. Je kunt het programma ook terugkijken via uitzending gemist op de website.

Presentator Jan-Jaap Corré staat ook dit jaar weer bij de finish in Zoutelande. (foto: Omroep Zeeland)

Volg het Kustmarathonweekend bij Omroep Zeeland

Natuurlijk blikken we niet alleen terug: je kunt het Kustmarathonweekend live volgen bij Omroep Zeeland! De Ladiesrun en Light Kustrun op vrijdag volg je via de Facebookpagina Lopen in Zeeland, op zaterdag- en zondagmiddag kan je op tv live meekijken naar de Kust- en Wandelmarathon en 's avonds zie je op beide dagen een samenvatting van de hoogtepunten.

Ook via de website van Omroep Zeeland en de radio-uitzending volg je het Kustmarathonweekend, inclusief de MTB-tocht en de Minimarathon op zaterdag.