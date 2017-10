Veere gaat innovatie recreatiesector financieel steunen

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

Het gaat dan onder meer om kosten voor het extern inwinnen van advies voor vernieuwingen. Bijvoorbeeld een toeristisch adviseur die kan helpen bij het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat een landschappelijk inrichtingsplan kan maken.

Unaniem

De gemeenteraad van de gemeente Veere heeft vanavond unaniem ingestemd met het voorstel van de VVD om samen met Impuls Zeeland recreatieondernemers te ondersteunen bij het innoveren. De Zeeuwse regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft samen met de branchevereniging Recron in opdracht van de Provincie Zeeland al enkele maanden proefgedraaid met deze innovatievouchers.

Het proefproject van de provincie was een succes, dus pikt de gemeente het nu ook op. De provincie betaalt een deel van de kosten, dan gaat het met name om de gemaakte uren door medewerkers van Impuls Zeeland, bijvoorbeeld voor het voeren van intakegesprekken en dergelijke. Voor de daadwerkelijk vouchers zelf moet de gemeente zelf in de buidel tasten. De gemeente Veere heeft nu toegezegd daar 25.000 euro voor uit te trekken.

Kanttekening

Hoewel alle partijen in de gemeenteraad voor het voorstel waren, hadden enkele fracties wel nog wat bedenkingen. Zo vermoedt de D66-fractie dat het beoogde budget van 25.000 euro te laag zal blijken te zijn. En de verbindingsfractie PvdA-GroenLinks stelt als kanttekening dat de vouchers alleen gebruikt mogen worden bij investeringen in kwaliteit en dat het dus niet alleen om een uitbreiding mag gaan.

Meerdere fracties vroegen ook aandacht voor de communicatie richting de ondernemers. Want de regeling is vooral bedoeld voor recreatie-ondernemers die het moeilijk hebben, die niet snel uit zichzelf zouden innoveren. Juist die ondernemers moeten met deze regeling geprikkeld worden om juist wel in actie te komen, is het idee. Dus is een bericht in de nieuwsbrief van de gemeente niet genoeg.

Wethouder René Molenaar tijdens raadsvergadering gemeente Veere (foto: Gemeente Veere)

Verantwoordelijk wethouder René Molenaar beloofde daarom de communicatie crossmediaal aan te pakken, zoals hij het noemde. Met andere woorden: hij wil de ondernemers niet alleen digitaal, maar ook op papier gaan benaderen. Ook beloofde hij alle evaluaties van het project met de gemeenteraad te delen.

Voortvarend

Verder geldt voor de vouchers het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Dus de Veerse ondernemers met interesse in deze regeling kunnen maar beter voortvarend te werk gaan, is het advies van de wethouder.