Syrische vluchteling uit Grijpskerke tekent zijn helletocht

Helletocht

In zijn cartoons toont tekenaar Mohamad Abo Zarraa zijn ervaringen met de oorlog in zijn geboortestad Aleppo en zijn barre tocht naar Nederland. Door kinderverlamming is Abo Zarraa afhankelijk van een rolstoel. Op veel tekeningen is zijn rolstoel te zien.

Na zware beschietingen vluchtten zijn vrouw en vier kinderen naar Turkije. Als later ook hun eigen woning door raketbeschietingen wordt verwoest, slaat ook Abo Zarraa op de vlucht. In zijn rolstoel ontkomt hij via Libanon naar Turkije. Er volgt een helletocht op een vluchtelingenbootje naar Griekenland.

Ik vind het heel moeilijk. Twee jongens gooien mijn rolstoel weg. Zij gooien mij als een meubelstuk in het bootje."" Mohamad Abo Zarraa

In Griekenland krijgt Abo Zarraa van een hulporganisatie een nieuwe rolstoel. Enkele jongens ontfermen zich over hem. Zij helpen hem de Balkan over naar Duitsland en Nederland. Na verblijf in de AZC's in Ter Apel en Goes krijgt hij tenslotte een verblijfsvergunning en een kleine woning in Grijpskerke. Zijn vrouw en vier kinderen mogen overkomen uit Turkije. Zij hebben elkaar dan een jaar niet gezien.

De kalmte van zijn nieuwe leven in het vredige Grijpskerke is een verademing, maar de verschrikkingen van de oorlog en zijn barre vlucht naar Nederland zitten nog onder zijn huid. Al in het asielzoekerscentrum in Goes is Abo Zarraa die gaan tekenen.

Een van de cartoons van Mohamad Abo Zarraa (foto: Mohamad Abo Zarraa)

Cartooning Syria

De tentoonstelling in de Kloostergangen en de Wandelkerk in Middelburg toont werk van 35 cartoonisten. Een enkeling verblijft nog onder moeilijke omstandigheden in Syrië, het merendeel is gevlucht en woont verspreid over Europa. De tekeningen zijn een aanklacht tegen de oorlog die nu al meer dan zeven jaar duurt.

Cartooning Syria is eerder in Amsterdam te zien geweest en brengt voor het eerst het werk van deze cartoonisten bijeen. Volgend jaar toert de tentoonstelling langs diverse steden in Europa en Noord-Amerika.

Een van de cartoons van Mohamad Abo Zarraa (foto: Mohamad Abo Zarraa)

De tentoonstelling betekent voor Mohamad Abo Zarraa veel. Niet alleen krijgt zijn werk meer bekendheid, het is voor hem ook belangrijk om het zware lot van de Syrische bevolking te laten zien. ''De mensen in Syrië zijn gebroken. Kom, mensen, en bekijk dit."

De tentoonstelling Cartooning Syria is nog tot en met 22 oktober te zien in de Wandelkerk en Kloostergangen in Middelburg van 10.00 tot 17.30 uur. Luister hieronder naar tentoonstellingenmaker Ronald Bos over de tentoonstelling van Syrische cartoonisten en tekenaar Mohamad Abo Zarra.

