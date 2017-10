Zeeland wordt wakker: Steun innovatie, kaas en 15 jaar Kustmarathon

Gemeentehuis Veere in Domburg (foto: OZ)

Steun voor innovatie

Recreatieondernemers in de gemeente Veere krijgen vernieuwende maatregelen deels vergoed van de gemeente en de provincie. Via zogenoemde innovatievouchers kunnen de ondernemers de helft van de kosten terugvragen, tot een maximum van 5.000 euro.

Lenny Nieuwenhuijse maakt nieuwe kaas om de voorraad aan te vullen (foto: Omroep Zeeland)

Kaas kwijt

Lenny en Marco Nieuwenhuijse van kaasboerderij Ter Nisse in Nisse laten zich niet kennen. Zij zijn druk bezig om hun voorraad van kazen weer op peil te krijgen. Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 100 tot 150 van hun kazen gestolen. Met een waarde van ruim 12.000 euro.

Een van de cartoons van de Syrische Mohamad Abo Zarraa. (foto: Mohamad Abo Zarraa)

Barre vlucht

De tekeningen op de tentoonstelling Cartooning Syria laten de ellende van de dictatuur in Syrië zien, de verschrikkingen van de oorlog en de frustratie over het internationale optreden daartegen. Een van de 35 cartoonisten is Mohamad Abo Zarraa, die na een barre vlucht uit zijn geboortestad Aleppo in Grijpskerke terecht is gekomen.

Tim Pleijte en Huub van Noorden na de finish van de Kustmarathon in 2016. (foto: Omroep Zeeland)

Voorproefje op de Kustmarathon

Ben jij fan van de Kustmarathon? Blijf vanavond dan wat langer wakker en kijk een speciaal televisieprogramma met alle hoogtepunten van vijftien jaar Kustmarathon.

Tussen de buien door, zon op het felgele koolzaadveld in Meliskerke. (foto: Arienne Molenaar (via Flickr Omroep Zeeland))

Het weer

Een wisselvallige dag met af en toe zon en enkele buien. Matige tot krachtige noordwestelijke wind en de maximumtemperatuur komt op een graad of 14 uit.