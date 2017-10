Volg het Kustmarathonweekend via Omroep Zeeland

Echt álles zien? Facebookpagina Lopen in Zeeland!

Als je écht niks wil missen van de Kustmarathon, dan moet je bij onze Facebookpagina 'Lopen in Zeeland' zijn. Hier komt werkelijk alles voorbij: je vindt er foto's en filmpjes van álle onderdelen (van Ladiesrun tot wandelmarathon), tv-uitzendingen, steunbetuigingen...

Volg de Kustmarathon via de Facebookpagina Lopen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Eén uitzondering: de MTB-tocht op zaterdag. Updates over deze fietstocht vind je natuurlijk niet op een Facebookpagina over lopen, maar op de Facebookpagina 'Fietsen in Zeeland'.

Presentator Jan-Jaap Corré staat ook dit jaar weer bij de finish in Zoutelande. (foto: Omroep Zeeland)

Live televisie: zaterdag- en zondagmiddag

Vanuit je luie zetel hardlopers en wandelaars zien zwoegen? Dat kan! Zet zaterdag je televisie om 13.30 uur aan en volg de eindstrijd onder de koplopers. Wie wint de 15e editie van de Kustmarathon? Als de wedstrijd is beslist, richten we ons in onze televisieuitzending op al die andere Zeeuwen die tijdens de marathon hun beste beentje voorzetten.

Zondag schakel je om 14.00 uur naar Omroep Zeeland om de vele wandelaars te volgen. Ook dit jaar staat presentator Jan-Jaap Corré weer bij de finish in Zoutelande, maar ook op de route horen en zien we vele wandelaars voorbij komen.

Winnaar Tim Pleijte wordt opgetild door Lein Lievense. (foto: Jan Louws)

Televisie: 's avonds samenvattingen

Zelf meegelopen met de Kust- of wandelmarathon of kon je overdag niet kijken? Zowel op zaterdagavond als zondagavond zie je een samenvatting van de dag. Kan je het op je gemakje nog eens terugkijken. Zaterdag en zondag vanaf 20.10 uur op televisie, ieder half uur herhaald.

Vrijdagnacht zie je trouwens alvast een voorproefje: in het kader van het 15-jarige jubileum van de Kustmarathon, zendt Omroep Zeeland van 00.00 uur vanavond tot 12.00 uur morgenochtend een speciaal tv-programma uit met daarin alle hoogtepunten van de afgelopen jaren.

Radioverslaggevers doen verslag vanaf het parcours en bij de finish. (foto: Omroep Zeeland)

Radio: 87,9 FM

Natuurlijk zijn ook onze collega's van de radio vertegenwoordigd tijdens het Kustmarathonweekend. Op zaterdag kan je van 9.00 tot 18.00 uur van de MTB-tocht en de Kustmarathon genieten. Zondag wandelen radioverslaggevers van 12.00 tot 18.00 uur met de wandelmarathon mee. Dus stem af op 87,9 FM, download de app of luister via de website.

Voor wie doe jij je duim omhoog? (foto: Omroep Zeeland)

Duim omhoog!

Moedig ze aan! Al die duizenden mensen die duizenden mensen die dit weekend in touw zijn. Laat jouw boodschap achter op facebook.nl/lopeninzeeland met een foto of video en laat iedereen weten voor wie jouw duim omhoog gaat. Sta je langs de route en wil je ook zo'n blauwe duim om de lopers en fietsers toe te juichen? We delen ze uit in Burgh-Haamstede, Oostkapelle en in Zoutelande.

Download de app van Omroep Zeeland via de appstore (foto: Omroep Zeeland)

Website & app

Het laatste nieuws over de Kustmarathon staat natuurlijk op www.omroepzeeland.nl en de app van Omroep Zeeland. Behalve nieuwsberichten, vind je hier ook de radio- en tv-uitzendingen. Kijk verder ook eens op de Facebookpagina van Omroep Zeeland, de Twitterpagina van de sportredactie of Instagram.

Omroep Zeeland, bereikbaar via WhatsApp (foto: Omroep Zeeland)

Zelf een leuke foto of filmpje gemaakt?

Stuur hem naar Omroep Zeeland. Whatsapp de redactie van Omroep Zeeland via het nummer 06 53 28 98 68. Alle tips, foto's en video's zijn welkom!

