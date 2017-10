'Vervangen verkeerslichten Schroebrug zorgt voor gevaar'

De Schroebrug in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De verkeerslichten op de kruising van de Schroeweg met het Groene Woud en de Blauwe dijk worden vervangen omdat er vaak storingen waren. De gemeente zet overdag verkeersregelaars in, maar toch ontstaan er regelmatig lange wachttijden om de stad in te kunnen rijden. Volgens Willemien Treurniet van de ChristenUnie kan de vertraging oplopen tot 20 minuten.

Oponthoud

Ook wijst ze erop dat er regelmatig zeer ongewenste verkeerssituaties ontstaan. De werkzaamheden gaan ook door tijdens de spits, en dat zorgt voor veel oponthoud. Als er bijvoorbeeld s avonds geen verkeersregelaars zijn, doen de verkeerslichten het ook niet. Dat zorgt volgens Treurniet voor gevaarlijke situaties.

In schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur vraagt Treurniet waarom er geen omleidingsroute is ingesteld. Ook wil ze weten waarom de werkzaamheden overdag worden uitgevoerd in plaats van 's avonds en 's nachts, omdat de overlast volgens haar dan veel minder zou zijn.