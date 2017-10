'Niet normaal dat het zo duur wordt, Connexxion!'

Gouden medaille

De eerste plaats is voor Ralph van Hertum, Statenlid voor de PvdA, omdat hij in actie kwam voor busreizigers. Mensen die een los kaartje in de bus kopen zijn sinds kort een stuk duurder uit. Connexxion laat reizigers tegenwoordig per kwartier betalen, terwijl de kosten voorheen aan de hand van zones werden berekend. Dat betekent dat iemand die 16 minuten met de bus reist vanaf nu dus voor 30 minuten betaalt.

Dat vindt Statenlid van Hertum niet kunnen. Daarom heeft hij dagelijks provinciebestuur opgeroepen om maatregelen te nemen. Volgens hem zijn de nieuwe tarieven oneerlijk en slecht voor mensen die met het openbaar vervoer reizen: "Bussen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Een prijsstijging vormt alleen maar een extra drempel voor mensen, zodat ze minder snel de bus zullen pakken."

PvdA-statenlid Ralph van Hertum wint de gouden medaille (foto: OZ)

'Belachelijk'

Ook busreizigers zijn niet te spreken over de nieuwe tarieven die Connexxion voor een los kaartje rekent. "Niet normaal dat het zo duur wordt', zegt er een. Een ander noemt het 'een klein beetje belachelijk'. Het is namelijk al zo duur."

Het Zwin bij Cadzand (foto: Ria Mes)

Zilver voor Het Zwin

Het zilver gaat naar de Partij voor Zeeland voor schriftelijke vragen over natuurgebied Het Zwin in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. Statenlid Francois Babijn heeft gehoord dat het natuurgebied veel minder toegankelijk wordt dan de bedoeling was. Het was de bedoeling dat er een fiets- en wandelpad over de hele zeezijde langs de nieuwe zeedijk zou komen. Nu blijkt dat dit maar gedeeltelijk gaat gebeuren. De Partij voor zeeland wil dat het provinciebestuur daar bezwaar tegen maakt.

Schuurbrand in Koewacht (foto: OZ)

Brons voor brand Koewacht

De VVD-fractie in Terneuzen eindigt op de derde plaats. Na een grote schuurbrand in Koewacht werd het puin, waar asbest in zat, afgevoerd met onafgedekte vrachtwagens. De VVD trok daarover aan de bel in schriftelijke vragen. Prima actie, want iedereen weet dat asbest levensgevaarlijk is.

Lees ook:

Dat kan beter!

Omroep Zeeland deelt iedere maand complimenten uit, maar kijkt ook kritisch naar wat Zeeuwse politici allemaal uitspoken. Die kritische blik bleef deze maand steken op schriftelijke vragen van de SGP in Vlissingen. Die stelde dat er in in augustus zeker twintig fietsen zouden zijn gestolen bij station Vlissingen-Souburg, volgens de SGP door een busje met een Oost-Europees kenteken.

Uit navraag bij de politie blijkt dat er in die periode geen enkele aangifte is gedaan van een gestolen fiets bij station Vlissingen-Souburg. Er is wel een melding van zo'n Oost-Europees busje geweest. Maar dat was niet in Oost-Souburg, maar bij station Rilland-Bath, een kleine vijftig kilometer verderop. Bij dit soort kwesties moet een politicus toch wat voorzichtiger zijn. En daarom zeggen wij van Omroep Zeeland tegen de SGP in Vlissingen: