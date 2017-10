Kapelle krijgt tips over vernielingen

Vernielingen in Kapelle (foto: Mart Verdonk)

Bij de sportvelden van de voetbal- en de korfbalvereniging lieten vandalen afgelopen weekend volgens wethouder Jon Herselman een spoor van vernielingen achter. "Een keet van de aannemer is opengebroken door een raam in te slaan. Verder zijn er bankjes, parasols en fietsen vernield. Ook het speeltuintje aan de Molstraat moest het ontgelden. Hier troffen we gebroken glas, blikjes en andere rommel aan."

Tipgevers hebben rond het tijdstip waarop de vernielingen gepleegd zijn een groepje jongeren gezien. Of die jongeren bij het vandalisme betrokken waren is nog onbekend. Nieuwe tips zijn nog welkom.

Spijt

De gemeente hoopt dat de vandalen inmiddels spijt hebben van hun actie en zichzelf vrijwillig melden bij de gemeente. "Spijtoptanten zijn welkom", zegt burgemeester Stapelkamp.