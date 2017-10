Sluis herdenkt Eberhard van der Laan met minuut stilte

Eberhard van der Laan samen met oud-burgemeester Annemiek Jetten (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de buitengewone openbare raadsvergadering wordt één minuut stilte gehouden. Er wordt terugblikt op de jarenlange relatie tussen de beide gemeenten.

Stedenband

Sluis is een krimpgemeente. Amsterdam maakte zoiets mee in de jaren zestig tot tachtig. Hierover hebben de gemeenten ervaringen uitgewisseld. Daarnaast hebben de twee gemeenten ook een samenwerking tussen hun brandweerkorpsen. En Sluis heeft een groep kansarme jongeren uit de hoofdstad een vakantie aangeboden in Sluis. Eberhard van der Laan heropende in 2013 samen met oud-burgemeester Annemiek Jetten van Sluis het Belfort.

Na de beëdiging door commissaris van de Koning Han Polman, ontvangt Marga Vermue vanavond de ambtsketen van loco-burgemeester Peter Ploegaert en de voorzittershamer van waarnemend raadsvoorzitter Sjaak Quaak. De vergadering vindt plaats in het Belfort en begint om 19.30 uur.

Lees ook: