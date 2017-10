Bobso Architect uit Goes lanceert website

Bobso Architect uit Goes lanceert website (foto: Sicerow)

Dance artiest en songwriter Bobso Architect heeft vrijdag zijn website online gezet. De in Congo geboren Bobso woont vanaf z'n zesde jaar in Goes. Anderhalf jaar geleden begon de samenwerking met de Amsterdamse muzikant Sidney Samson. In juli dit jaar tekende Bobso Architect een publishing contract bij Music Allstars / Spinnin' records.

Deadly Zoo - One Word Deadly Zoo Bobso is lid van Deadly Zoo. Dat is een samenwerkingsproject van Sidney Samson met MC Roga, zangeres Hosai en Bobso Architect. Inmiddels zijn er twee singles verschenen: One Word en Donde Vas, het officiële themasong van Latin Village Festival 2017. Bobso Architect werkt momenteel aan nieuwe muziek. Daarnaast werkt hij samen aan nieuwe platen met andere artiesten, zo staat te lezen op zijn vandaag gelanceerde website. D-Rashid feat. Deadly Zoo & Raquel Sofia - Donde vas (Latin Village 2017 Anthem)