Jaap Geuze krijgt hoogste onderscheiding voor heldendaad

Jaap Geuze kreeg de onderscheiding omdat hij vijf kinderen redde. (foto: Gemeente Tholen)

Het bootje was in de buurt van het strand van de Bergse Diepsluis afgedreven door de sterke stroming. De kinderen verloren een van de twee peddels en hadden geen reddingsvest aan. Het lukte niet meer om tegen de stroom in terug te komen.

Vlijmscherpe schelpen

In het gebied liggen gepunte jonge boomstammen van de weervisserij. Daaraan zitten vlijmscherpe schelpen, waardoor het rubberbootje lek kon raken. Geuze zag het vanaf het strand gebeuren en zwom naar de kinderen toe.

Hij pakte het touw aan het bootje vast en trok het bootje met daarin de twee kinderen al zwemmend 500 meter tegen de stroming in, terug naar het strand. Bij de laatste vijftig meter kreeg hij hulp van andere badgasten.

Het getuigschrift en de medaille die Geuze kreeg voor zijn heldendaad (foto: Gemeente Tholen)

Het bestuur van de Stichting Carnegie Heldenfonds vindt dat Geuze de kinderen heeft gered, met gevaar voor eigen leven. "Gelet op alle feiten en omstandigheden is besloten door de stichting aan de heer Geuze de hoogste onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds toe te kennen", meldt de gemeente. Ook kreeg hij een getuigschrift als bewijs voor zijn heldendaad.