Ondanks zoektocht nog geen spoor van vermiste Duitse vrouw

Op camerabeelden van de camping is te zien hoe ze op een witte fiets wegrijdt. De vrouw gaat rechtsaf het campingterrein af, vervolgens ontbreekt ieder spoor.

De vrouw werd voor het laatst op de camping gezien (foto: Politie)

De politie zocht in een groot gebied naar de vrouw. Onder meer richting Westkapelle en Vrouwenpolder, maar er werd niets gevonden. Ook is volgens de politie gezocht op het strand, in het bos en op de kering. Ook heeft het zoeken met een speurhond niets opgeleverd, zegt de politie.

Tientallen telefoontjes

Op de oproep of mensen Gaby hebben gezien, zijn tientallen telefoontjes binnengekomen, maar die meldingen hebben vooralsnog niets opgeleverd.

Als haar fiets bijvoorbeeld wordt gevonden, kunnen we het gebied eromheen doorzoeken. Maar zulke aanwijzingen zijn er niet." Cristel Willems, politiewoordvoerder

De vrouw is op een witte fiets weggegaan. De politie heeft die fiets ook niet teruggevonden. Volgens de politie staat op het spatbord van de fiets een sticker van campingverhuur Het Dennenbos.

Concreet gebied

"Als er een concreet gebied is waarin we kunnen zoeken, zullen we dat ook doen", zegt Cristel Willems van de politie. "Als haar fiets bijvoorbeeld wordt gevonden, kunnen we het gebied eromheen doorzoeken. Maar zulke aanwijzingen zijn er niet."

Foto van vermiste Duitse vrouw en van haar witte huurfiets (foto: Politie)

Nieuwe tips zijn nog altijd welkom. Zodra er tips binnenkomen die nieuwe aanknopingspunten opleveren voor de zoektocht worden alle mogelijke middelen ingezet, zegt Willems.

