Altobelli grijnst van oor tot oor

Altobelli - The Needle Album Release Show Announcement

Op The Needle staan tien tracks. Het album verschijnt uitsluitend op vinyl. Bassist Wouter Mahu: "We hadden zo veel werk liggen, dat we dat voor onszelf wilden bekronen met een album. We zijn groot vinyl liefhebbers, want dat is toch het mooiste product waar je je muziek op kwijt kan. Als je die in handen hebt, grijns je van oor tot oor."

Mengelmoes

De muziekstijl van Altobelli vindt Wouter moeilijk te omschrijven: "We zijn met z'n vijven, dus vijf smaken. Een soort mengelmoes daarvan maakt 'Altobelli'. Postrock is wel de grootste gemene deler. Onze muziek is op gitaar gebaseerd, maar we hebben wel een zanger, vandaar post-pop."

Akoestiek

Altobelli startte zeven jaar geleden. Nu de plaat af is, is de band er klaar voor om meer naar buiten te treden. Om te beginnen met de releaseshow in de Protestantse Kerk in Hulst. "De kerk wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. De akoestiek is fantastisch, dus het is de beste plek om te spelen. We hebben ingezet op alle muziekliefhebbers in de regio."

De albumpresentatie van The Needle in Hulst is op zaterdag 7 oktober en begint om 19u30.