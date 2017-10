Jongere garde neemt langzaam de macht over in Kustmarathon

De jonge garde lijkt het dus vanaf 2010 langzaam over te nemen. Huub van Noorden, de winnaar in 2013, was bijvoorbeeld slechts 25 jaar oud. Jan van der Marel was daarentegen 39 jaar oud toen hij in 2007 zijn derde kustmarathon op zijn naam schreef.

Explosiever

Volgens Peter de Doelder, die als arts betrokken is bij de Kustmarathon, is er wetenschappelijk niet gelijk een verklaring voor te vinden dat de winnaar steeds jonger wordt. "Wat we zien is dat jongeren explosiever zijn dan ouderen en dat ze dat willen benutten tijdens wedstrijden. Daarom richten jongeren zich vaak op wat kortere afstanden en wachten ze normaal gesproken nog met marathons."

Ideale leeftijd

Waar de jongeren explosiever zijn, hebben de oudere atleten volgens De Doelder meer uithoudingsvermogen. Waar de ideale leeftijd ligt om de Kustmarathon te winnen, is per persoon verschillend maar de marathondokter heeft wel een idee, "Ik denk dat atleten tussen de 30 en 35 jaar oud de beste kansen hebben om de marathon te winnen. Op dat moment heb je denk ik de beste mix tussen uithoudingsvermogen en explosiviteit."

