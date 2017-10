Roemenen bij Yara: 'Geen geld meer om te eten'

De groep protesteert tegen het feit dat ze al twee maanden geen salaris hebben gekregen. De Roemenen werken voor een Italiaanse onderaannemer aan de bouw van een nieuwe fabriek bij Yara, Ureum-8. Omdat hun werkgever, het Italiaanse bedrijf SIM SpA, de rekeningen niet meer betaalt zijn sommigen van hen inmiddels uit hun huis gezet.

Situatie steeds nijpender

Een van de werknemers, Dorin Râcâsan, legt uit dat de situatie steeds nijpender wordt: "We hebben allemaal families die thuis wachten. Sommige mannen hebben geen geld meer en zelfs problemen om iets te eten te kopen."

Roemeense werknemers bij de poort van Yara (foto: Omroep Zeeland)

Yara laat weten niets voor de mannen te kunnen doen. Tussen Yara en de Roemenen zitten nog twee bedrijven. Yara heeft de bouw van de fabriek uitbesteed aan het Italiaanse bedrijf Tecnimont en die hebben weer SIM SpA ingehuurd. Volgens de werknemers zou er vandaag in Milaan een overleg zijn tussen die bedrijven. De uitkomst daarvan is tot nu toe nog niet bekend.

Roemeense amabassade

De Roemeense ambassade in Den Haag trekt zich inmiddels ook het lot van de mannen aan. Ze treden op als bemiddelaar tussen de bedrijven en werknemers. Ook de autoriteiten in Roemenië zouden op de hoogte gebracht zijn.

Voor Yara is de situatie een flinke domper. Het werk aan hun nieuwe ureumfabriek ligt nu zo goed als stil, terwijl deze al voor negentig procent klaar was en in november zou proefdraaien. Wat de schade precies is kan een woordvoerder nu nog niet zeggen maar hij heeft het wel over 'verregaande consequenties'.

