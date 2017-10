Voormalig topper vergist zich in datum Kustmarathon en doet niet mee

Gert-Jan Liefers (foto: Orange Pictures)

Liefers is zich na zijn topsportcarrière (8e op 1.500m op de Olympische Spelen in 2004) gaan richten op andere afstanden en loopt nu recreatieve marathons. De vraag is of hij tot de favorieten behoorde met een persoonlijke toptijd van 2:57, maar een antwoord op die vraag krijgen we morgen niet.

Liefers had zich goed voorbereid op de Kustmarathon, maar kwam er deze week achter dat de wedstrijd op zaterdag wordt gelopen. "Ik kwam er vorig weekend pas achter. Ik ben er, samen met mijn trainingsmaatje, altijd vanuit gegaan dat het zondag was."

Op zaterdag heeft Liefers verplichtingen heeft bij zijn nieuwe werkgever, waardoor hij niet mee kan doen. "Het lijkt mij een hele mooie marathon met een echte strijd tegen de natuurelementen. Mijn ambitie is om volgend jaar erbij te zijn."