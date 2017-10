Waarschuwing: harde knallen bij oefening ​commando's

De gemeente Vlissingen waarschuwt de inwoners voor harde knallen vannacht in de omgeving van de Buitenhaven in Vlissingen. In de nacht naar zaterdag zijn de Korps Commandotroepen daar aan het oefenen, samen met het Zwitserse leger. Daarbij zijn geweerschoten en explosies van granaten te horen.

Oefening militairen - archieffoto (foto: Omroep Zeeland) Vlissingers hoeven niet bang te zijn dat de kogels hen daadwerkelijk om de oren zullen vliegen. Het gaat om losse flodders, dat zijn schoten waarbij alleen een knal te horen is en er dus geen kogels gebruikt worden, en om verfpatronen die op doelen worden afgevuurd, net als bij paintballen. Flitsgranaten De granaten die worden gebruikt zijn zogenoemde flashbangs, oftewel flitsgranaten. Die geven een harde knal en een felle flits en zijn vooral bedoeld voor het desoriënteren van de tegenstander en richten dus relatief weinig schade aan. Bij de oefening zijn verder geen vliegtuigen of helikopters betrokken.