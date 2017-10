Zeeuwse jongeren relatief vaak verdacht van zware criminaliteit

Het blijkt dat jongeren tussen de 18 en 24 in Zeeland relatief vaak verdacht worden van zogeheten 'high impact crimes'. Dit zijn misdaden die doorgaans een grote impact hebben op het slachtoffer en de directe omgeving. En dit is tegen de landelijke trend in, want in de rest van Nederland vinden vooral 'high volume crimes' plaats. Dit zijn misdaden die klein van aard zijn, zoals het stelen van een fiets of zakkenrollen.

Wat de reden is van dit verschil met de rest van Nederland, weet ZB Planbureau niet. De ernstige misdrijven vinden vooral plaats tijdens het uitgaan. "Jongeren gaan nu eenmaal veel uit en met drank in het spel is de kans groter dat er weleens een opstootje plaatsvindt."

Oplossingen

Mogelijke oplossingen om dit geweld tegen te gaan zijn volgens onderzoeker Ruben De Cuyper van ZB Planbureau innovatieve maatregelen. Hij noemt als voorbeeld Stratumseind 2.0 in Eindhoven. Hier maakt de gemeente gebruik van camera's en sensoren om het gedrag van uitgaanspubliek te volgen. Hierdoor kan de politie beter en sneller zien waar er misschien een opstootje ontstaat en dus ook sneller en adequater daartegen optreden.