Live: Anjolie Engels-Wisse en Carolien van de Kreeke winnaars Ladiesrun

Ladies Run 2017 (foto: Omroep Zeeland)

5 en 10 kilometer

Het parcours gaat voor een deel over het Kustmarathonparcours, start en finish zijn de Langstraat te Zoutelande. De dames van de vijf kilometer startten om 17.30 uur, de hardlopers die deelnemen aan de tien kilometer starten tien minuten later. Vorig jaar finishte Anjolie Engels-Wisse uit Middelburg als eerste bij de 10 kilometer Ladiesrun. Marianne de Kok uit Lewedorp won de 5 kilometer. In totaal doen er 1332 vrouwen mee. Vanwege het jubileum ontvangen alle deelneemsters een roze t-shirt.

Live

Volg de Ladiesrun via ons liveblog:

Straks: Light Kustrun

Als alle vrouwen gefinisht zijn, gaat de vierde editie van de Light Kustrun van start. Deelnemers lopen tien kilometer over een gedeelte van het marathonparcours. Een vrolijke funrun in het donker, aangekleed met heel veel lichtjes en muziek. Volg deze tocht via de Facebookpagina Lopen in Zeeland.