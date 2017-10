Fiets vermiste Duitse vrouw gevonden, zoekactie gestart

In de duinen in de buurt van de N57 op Noord-Beveland is de fiets gevonden van de vermiste Duitse vrouw. Hulpdiensten starten nu een zoekactie met boten en reddingshonden in de buurt van de Stormvloedkering.

De vrouw werd voor het laatst op de camping gezien (foto: Politie) De Duitse Gaby Schlösser vertrok maandag op een witte fiets vanaf haar vakantieadres in Oostkapelle en is daarna niet meer gezien. De politie zocht in een groot gebied naar de 50-jarige vrouw, maar er werd niets gevonden. Later meer.