Film tegen gebruik van mobieltje op fiets

De verkeersveiligheidscampagne 'Er gaat meer kapot dan je scherm' ging vandaag van start op het Scheldemond College in Vlissingen. Met een film wordt getoond, dat het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het fietsen gevaarlijk is. De film is gemaakt voor en door jongeren.

Nu het verhaal door de doelgroep wordt verteld denkt de 14-jarige Finn Zegelink, hoofdrolspeler van de film, dat het veel meer indruk maakt. "Nu de film ook op school is vertoond denk ik dat het meer impact heeft op de jongeren. Ook omdat ik zelf een ongeluk heb gehad toen ik op mijn telefoon een muziekje wilde opzoeken voor mijn zus is het een persoonlijk verhaal dat harder aankomt." Gedeputeerde Harry van der Maas reageert ook positief op de campagne. "Volgens mij gaat deze campagne heel veel effect hebben. Het filmpje is te vinden op Youtube, Instagram en Snapchat. Dit zijn plekken waar jongeren over het algemeen vaak op zitten met hun sociaal-mediagebruik en daarom worden ze er steeds mee geconfronteerd." Finn Zegelink krijgt een cadeau van gedeputeerde Harry van der Maas als dank voor haar inzet (foto: Omroep Zeeland) Aan het einde van de aftrap kreeg Finn een aantal cadeaubonnen als bedankje voor haar inzet in de film. De komende periode komen er nog meer filmpjes van Zeeuwse scholieren over ervaringen met het gebruik van de telefoon tijdens het fietsen. Deze zijn binnenkort te zien op de website van de provincie. 'Er gaat meer kapot dan je scherm'