Girlpower! Dit zijn de winnaars van de Ladiesrun

Anjolie Engels-Wisse wint tien kilometer Ladiesrun (foto: Omroep Zeeland)

Ladiesrun 10 kilometer

1. Anjolie Engels-Wisse Middelburg 42:22 2. Elsemieke de Vos Ede 3. Frédérique Versluijs Zuidzande

Bij de 5 kilometer was het een spannende strijd: het verschil tussen winnaar Carolien van de Kreeke en nummer twee Karin Nieuwenhuis was slechts 5 seconden. Monica Sanderse uit Vlissingen werd met een tijd van 35:57 derde.

Carolien van de Kreeke wint Ladiesrun 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Het parcours ging voor een deel over het Kustmarathonparcours, start en finish waren in de Langstraat te Zoutelande. De dames van de vijf kilometer startten om 17.30 uur, de hardlopers die deelnamen aan de tien kilometer startten tien minuten later.

In totaal deden er ruim 1300 vrouwen mee. Vanwege het 10-jarige jubileum van de Ladiesrun ontvingen alle deelneemsters een roze t-shirt.

