Elke dag een foto van lichaamshaar

De foto die Rem van den Bosch inspireert tot een nieuw project. (foto: Rem van den Bosch)

"Je mag het best een activistisch beeldverslag noemen", zegt Van den Bosch in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "In de jaren zestig had je waanzinnig mooie naaktfotografie en dat hing in musea en stond in bladen zoals Vogue, maar nu lijkt juist het tegenovergestelde aan de gang. Lichaamsbeharing mag niet meer."

Nieuwe standaard

De kunstenaar denkt dat mensen preutser worden door de invloed van tijdschriften en bladen die vertellen hoe je eruit moet zien. Jonge mensen denken dan dat dat de standaard is .

Op de voorkant van het boek van Van den Bosch over zijn fotoproject met naakte vrouwen staat een jonge naakte vrouw met okselhaar. De reacties die hij daarop kreeg zijn de aanleiding van zijn lichaamshaar-project. "Reacties variëren van 'het is niets voor mij' en 'gatverdamme', tot 'dat is toch niet meer van deze tijd'. Maar ik vind lichaamsbeharing zelf mooi om te zien en zeker ook om als beeldend kunstenaar in beeld te brengen."

Een jaar lang - en misschien wel langer, dat weet hij nog niet zeker- wil Van den Bosch elke week iemand met lichaamsbeharing fotograferen. Net als bij vorige fotoprojecten zoekt hij mensen die zich voor de camera durven tonen. Als protest tegen de nieuwe preutsheid en voor iedereen die mee wil helpen aan een tegen-antwoord op opgedrongen beelden over schoonheid. Mensen die zich willen laten fotograferen kunnen zich melden via de Facebookpagina van het project Hair.